Pnrr | via libera alla terza rata Meloni | «Grande risultato per l' Italia»

Pnrr, via libera alla terza rata, von der Leyen: "Avanti tutta" - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Dalla Commissione Europa è arrivato l'ok al pagamento dei 18,5 miliardi di euro all'Italia. Ok anche alla modifiche presentate per la quarta rata ...Si tratta di un appalto integrato per tutta la riqualificazione di uno degli accessi più importanti alla città, finanziato grazie a un bando del Next Generation Eu: l’investimento è di 4 milioni e 850 ...