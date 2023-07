PNRR | l’Italia toglie 15 | 9 miliardi a Comuni | rischio alluvione e beni confiscati alla mafia

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 28 luglio 2023) Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei e il, ha portato nella cabina di regia di Palazzo Chigi la proposta del Governo per la rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (). Una proposta che giungeràCommissione Ue per il via libera alle modifiche. Ma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato “tutti a mettersistanga. Un eventuale insuccesso o risultato parziale” del“non sarebbe una sconfitta del Governo ma del.” Daloriginario, varato dal Governo Draghi nel 2021, escono 9 misure per un valore di 15,9sui 191,5 che il Recovery fund europeo assegna al. Questi interventi, assicura Palazzo Chigi, si potranno comunque salvaguardare ...