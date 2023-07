Pnrr | il nuovo Ecobonus per ristrutturare casa | le autostrade | cosa resta e cosa salta

Cosa entra e cosa esce, tra i progetti, in questa revisione progettuale delal centro del tavolo nella cabina di regia di Palazzo Chigi Gli investimenti e le riforme che ...'per indire un...... come il piano nazionale complementare ale i fondi delle politiche di coesione. Si tratta di ... incluso ilcapitolo del Repower Eu'. E poi ha aggiunto: 'Stiamo lavorando a stretto contatto ......combustibili fossili della Russia e affrontare la crisi climatica) che entra ufficialmente nel... su cui l'esecutivo investirà ulteriori 900 milioni di euro necessari a indire unbando per ...

Trasporti, Rixi: “Con PNRR investimenti per 24 miliardi su ferrovie entro 2026 ... Da inizio 2023 il gruppo ha registrato nuovi ordini per 17,7 miliardi di euro, superando la guidance di 10-10,5 ...La cabina di regia presenta la proposta per Bruxelles. Tolte 9 misure per 15,9 miliardi, pure quelle sui beni confiscati. Ma sul rischio idrogeologico ci sarà recupero con altri fondi ...