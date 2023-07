Pnrr | Boccia | “Siamo indignati dai tagli all’ambiente e al Sud | è un governo negazionista Renzi e Calenda? Ormai sono un mezzo polo”

(Di venerdì 28 luglio 2023) “La rimodulazione del? No, si chiamano ‘’, perché ilprevedeva e prevede che entro il 2026 dovessero essere realizzati i progetti. Ora tutte le risorseate nelnon andranno più in molti territori delgiorno.davvero“.le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal capogruppo del Pd al Senato, Francesco, sulla riscrittura del Piano di ripresa e resilienza, con cui ilMeloni ha modificato 144 progetti dei 349 ancora da centrare fino al 2026 , cestinando, di fatto, un pezzo notevole deldestinatorincara: “Loro preferiscono il ponte sullo Stretto alla ...

... Chiara Braga e Francesco. Molto critica anche Italia Viva: "Siamo di fronte a un governo di incapaci. Non sono in grado di spendere le risorse dele allora cancellano opere fondamentali",...... in riferimento al rispetto dei tempi e dei passi necessari per rispettare gli obiettivi e il cronoprogramma del: "Ne ho più volte sottolineato la portata decisiva per il nostro futuro. Vorrei ..."Lo scontro sule la delega fiscale, intervista a Francesco" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Francesco(deputato, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista). L'intervista è ...ROMA. Il governo riscrive il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) cambiando 144 obiettivi sui 349 da centrare entro il 2026. La bozza di revisione presentata dal ministro Raffaele Fitto elim ...Monito del presidente della Repubblica sulle nuove commissioni d’inchiesta avviate dalle Camere. Per il Quirinale il tentativo di riscrivere la lotta al Covid ...