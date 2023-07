Pizzo del Prete | l’opposizione tuona | “Il centrodestra non ha a cuore il territorio”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 28 luglio 2023) Fiumicino – “La maggioranza, nel consiglio di ieri pomeriggio, ha bocciato la nostra mozione che prevedeva di fare ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza Tar che ha rimosso i vincoli nelle famose zone bianche”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa a firma dei gruppi di opposizione del Consiglio comunale di Fiumicino. “Proprio su quelle aree – spiegano i dem – più volte si è provato in passato a costruire e realizzare una discarica o un impianto di trattamento dei rifiuti, motivo per cui chiedemmo al Ministero di apporre una tutela maggiore, per sottrarre quelle zone a progetti che le avrebbero deturpate, anche sulla spinta di migliaia di cittadini che raccolsero oltre 3500 firme, firme vere. Pensavamo e speravamo di trovare una maggioranza più attenta al, purtroppo questo non è successo”. “La maggioranza ha presentato una mozione contraria ...