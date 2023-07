Pistoia Basket | una grande conferma per la LBA | Varnado resta!

(Di venerdì 28 luglio 2023) Importante notizia giunta da Estra. Il cestista Jordon Malik, che ha conquistato lo scorso anno la promozione in LegaA con i compagni di squadra biancorossi, resterà nel club toscano anche nella prossima annata sportiva. Lo statunitense tenterà di centrare, anche, la salvezza nel massimo campionato italiano di pallacanestro continuando a difendere i colori del team promosso a fine torneo dalla A2. Il comunicato di(Credit foto –)“A.S.2000 comunica, consoddisfazione, di aver raggiunto un accordo anche per la stagione 2023/24 con Jordon Malikche, quindi, sarà il quinto giocatore ...

Dopo l'esperienza con la Dinamo Cagliari nel campionato A2 nel 2018 - 2019, il 26enne Johnson, che ama l'Italia e ha due bambini molto piccoli, ha giocato ain A, due anni a Reggio Emilia ...RivieraBancaRimini comunica di aver raggiunto un accordo biennale con l'atleta statunitense ...che nelle sue ultime esperienze ha militato al piano di sopra in Italia (una stagione a, ...RivieraBancaRimini comunica di aver raggiunto un accordo biennale con l'atleta statunitense ...che nelle sue ultime esperienze ha militato al piano di sopra in Italia (una stagione a, ...

UFFICIALE LBA - Charlie Moore è l'ultimo straniero del Pistoia Basket 2000 Pianetabasket.com

A.S. Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto un accordo per la prossima stagione di Lba 2023/24 con il play-guardia Charlie Moore, che così sarà il quinto ed ultimo tassello straniero di Estra ...A.S. Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto un accordo per la prossima stagione di LBA 2023/24 con il play-guardia Charlie Moore, che così ...