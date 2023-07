Pistocchi | “In Italia Juventopoli è stato visto dai colleghi come un fastidio Per paura | o perchè l’omertà è l’unica cosa che…”

Condividi su: Il giornalista Maurizio, che insieme a Paolo Ziliani ha scritto il libro ' Juventopoli' che tanto sta facendo ...che approfondisce una vicenda che ha fatto discutere l'...Non solo Miss, come tutti i martedì di luglio, in Piazza del Popolo, arrivano in piazza le ... In Via, Maison M4 in collaborazione con Olivia presentano 'I giardini di via' ...Non solo Miss, come tutti i martedì di luglio, in Piazza del Popolo, arrivano in piazza le ... In Via, Maison M4 in collaborazione con Olivia presentano "I giardini di via" ...

Pistocchi si sfoga e accusa: Quanta omertà su Juventopoli | Social Sportevai.it

Il giornalista Maurizio Pistocchi, che insieme a Paolo Ziliani ha scritto il libro "Juventopoli" che tanto sta facendo parlare, sul suo profilo Twitter è vol ...Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Twitter relativo al libro Juventopoli.