Piqué | «Ai tempi dello United mi aveva cercato la Juve ma scelsi il Barcellona»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 luglio 2023) Gerard, ex difensore del, ha parlato a Sky Sport della Kings League e del suo passato da calciatore Gerard, ex difensore del, ha parlato a Sky Sport della Kings League e del suo passato da calciatore. Le sue dichiarazioni: «In passato avrei potuto giocare in Italia. Quando ero al Manchestermicontattato lantus, ma quando mi chiamò ilnon ho avuto dubbi. Non ho mai voluto andare via da casa e per questo una volta dato l’addio al club ho lasciato il calcio».