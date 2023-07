(Di venerdì 28 luglio 2023) Ilperde (6 - 5) ai calci di rigore l'amichevole contro la Juventus giocata a Carson City. 2 - 2 nei tempi regolamentari: in gol Thiaw, Danilo e Giroud, poi autore anche di un autogol. Tra i ...

Il Milan perde (6 - 5) ai calci di rigore l'amichevole contro la Juventus giocata a Carson City. 2 - 2 nei tempi regolamentari: in gol Thiaw, Danilo e Giroud, poi autore anche di un autogol. Tra i ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport:i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, ...al nuovo Milan di Stefano. Il ...... ma subito in evidenza per la qualità del loro gioco, che, quando si farà sul serio, risulterà sicuramente innervato dai sette acquisti firmati sinora, conpronto alla sterzata offensiva., ...

Pioli, ecco il nuovo trend tattico. Reijnders, giocate così faranno la fortuna del Milan La Gazzetta dello Sport

Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta il k.o ai rigori in amichevole contro la Juventus (2-2 dopo i tempi regolamentari). Ecco quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport": ...Le dichiarazioni di Stefano Pioli al termine del match amichevole, che ha visto impegnato il suo Milan contro la Juventus negli Stati Uniti ...