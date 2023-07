Pinzolo | scontri tra ultras di Modena e Toro

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 28 luglio 2023)e tafferugli e anche bombe carta tra le tifoserie di Torino egiunte aper l’amichevole tra le due squadre. I tifosi modenesi, che erano già all’interno per l’inizio del match previsto alle 15, si sono avvicinati alla staccionata quando hanno fatto il loro ingresso glidel, facendola cadere. Ad affrontarsi sono stati una cinquantina di gialloblù e una ventina di granata, questi ultimi dispersi con una carica della polizia. Gli agenti del reparto mobile, oltre ai dirigenti di Digos e questura, erano già presenti sul posto dal momento che le due tifoserie sono storicamente rivali. I granata arrivati per la partita sono una quarantina in tutto, mentre i gialloblù circa 400. Per i fermati è probabile l’emissione di Daspo, mentre la Questura di Trento procede ...