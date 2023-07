Momento di commozione per il ministro dell'Ambiente e della sicurezza, GilbertoFratin , durante il Giffoni Film Festival. Una giovane del festival, ha esposto i suoi dubbi e le sue ansie sugli effetti del cambiamento climatico: 'Io soffro di eco - ansia. Lei non ha ...GilbertoFratin, nel suo incontro con i ragazzi al festiva, ha detto che i giovani hanno un grande compito, quello di far comprendere ai governi quanto queste questioni siano importanti per ...Fratin, che è anche nonno, sie risponde: "Io ho la forza del dubbio, ho un dovere verso la carica che ricopro, verso di voi e verso i miei ...

Pichetto si commuove a Giffoni per l'ansia di una ragazza sul futuro ... Il Sole 24 ORE

Sorpresa al Festival di Giffoni con il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin che si è ...Roma, 28 lug. (askanews) - A Giffoni, la commozione del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo a una domanda di una ragazza, preoccupata per il ...