Pichetto Fratin al Giffoni si commuove per l' eco-ansia di una ragazza | Ministro | lei non ha paura del futuro? - VIDEO

' Quelle disono lacrime di coccodrillo: approva un piano clima che trasforma l'Italia in un hub del gas e poi piange davanti ad una ragazza. A me il ministro non commuove, mi fa solo arrabbiare, ..."Io soffro di eco - ansia, lei non ha paura per i suoi nipoti". È questa la domanda che ha fatto commuovere il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto. Gliel'ha posta una ragazza di nome Giorgia, durante l'incontro al Giffoni Film Fest. Il ministro ha risposto a vari quesiti sul cambiamento climatico, ma non è riuscito a trattenere ...... Gilberto. Una ragazza racconta di avere 'l'eco - ansia' e paura per il futuro, dicendo di non voler fare figli in un mondo così a rischio e al ministro chiede in lacrime: 'Ma lei non ...

(LaPresse) Commozione sul palco del Giffoni Film Festival, con una giovane scoppiata a piangere dopo aver ammesso di aver paura per il proprio ...L'intervista a Giorgia Basaterna, la ragazza che a Giffoni, con il suo intervento, ha fatto commuovere il ministro Pichetto Fratin ...