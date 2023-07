I 'dem' di Terni e Narni disapprovano l'intenzione dell'Agenzia dei Monopoli di lasciare la sede di Maratta. 'La struttura sarebbe fortemente indebolita' ...realizzazione di una, di aree retroportuali e di un terminal ferroviario a supporto del nuovo porto di Tremestieri 2.600.000 euro Milazzo progetto per il potenziamento del porto di ...... dall'altra, ci avviamo a realizzare nuovi spazi banchinali per la creazione di un'ampia e attrezzatadel nord ovest, in un'area oramai in disuso, ma che ha un enorme potenziale di ...

Piastra logistica Il Pd contro le Dogane per l'"abbandono" LA NAZIONE

I ‘dem’ di Terni e Narni disapprovano l’intenzione dell’Agenzia dei Monopoli di lasciare la sede di Maratta. "La struttura sarebbe fortemente indebolita" .La crisi, al mercato del pesce, si misura anche in cassette di acciughe. «Fino a qualche anno fa servivano 2.000 cassette al giorno per il fabbisogno cittadino-spiega Roberto Trinca, uno dei grossisti ...