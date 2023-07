(Di venerdì 28 luglio 2023)una serie di qualifiche difficili, Sergiotornerà a scattare dalla prima fila. Terzo in, ma secondo in virtù della penalità di Verstappen, il quale retrocederà da primo a sesto ...

Rivivi le qualifiche di Spa: pista lenta ad asciugarsi Il messicano della Red Bull ha ...non aver fatto meglio di Leclerc, ma in queste condizioni è comunque un risultato positivo ". ...3°, Sergio- Red Bull 'Qualifiche davvero molto complicate, sono partito con le intermedie ... È un po' unche non sono riuscito a superare Charles, ma in queste condizioni penso sia un ...Accanto a Leclerc partirà l'altra Red Bull, quella del messicano. Dietro di loro, la Mercedes ... Più di così non potevo fare,che domenica dovrò partire più indietro". Poco male: lo ...

Perez: "Peccato per la pole, ma buon risultato dopo una qualifica difficile" Autosprint.it

Terzo tempo per Sergio Perez nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio. In una sessione complicata, caratterizzata da condizioni miste, il messicano si è classificato alle spalle della Red Bull geme ...Terzo posto in Ungheria per il pilota della REd Bull BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - 'Cercherò di tornare sul podio anche nei prossimi ...