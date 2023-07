Perché è stato penalizzato Verstappen e Leclerc partirà in pole a Spa | sanzione in gara o Sprint Race?

(Di venerdì 28 luglio 2023) Dopo un digiuno di tre mesi e sette GP, la Ferrari ritrova laposition dopo Baku sempre con Charlesdavanti a tutti al via del Gran Premio del Belgio 2023, valevole come dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Un risultato sicuramente prestigioso, considerando le difficoltà tecniche delle ultime settimane, materializzatosi però anche grazie alla penalizzazione di Max. Il fenomeno olandese della Red Bull ha infatti dominato il Q3 odierno sul mitico tracciato di Spa-Francorchamps, rifilando addirittura otto decimi ai primi inseguitori e chiudendo la sessione decisiva della qualifica in prima posizione proprio davanti alla SF-23 del suo storico rivale monegasco. Nienteposition però per il due volte campione iridato, che domenica dovrà rimontare dal ...

È comunque un risultato prezioso per le azzurrevale per la qualificazione olimpica. Il ...l'Italia costretta a inseguire fino al 27 pari per poi prendere il largo grazie a una Navarria in...Esultano anche da Bruxellesil piano italiano - il più importante tra i Ventisette per dotazione - è sempreal centro dell'attenzione anche per il principio del 'too big to fail'. '...Al club nerazzurro, infatti, èconcesso un diritto di esclusiva fino al 2024 per valutare lo ... LA NASCITA NEL 1926: 13 MESI E 5 MILIONI DI LIRE Altri tempi,lì ad attenderti c'è un ...