"Per lavoro e Costituzione". Cgil e associazioni in piazza il 7 ottobre

... dice la Presidente del Consiglio Meloni c he parla di "grande risultato che consentirà all'Italia di ricevere i 35 miliardi di euro previstiil 2023 e che è frutto dell'intensoportato ...In questo libroil benessere psichico, mentale e fisico di una maggioranza di persone nel mondo".questi motivi, conclude la scrittrice, "vorrei che avesse più rilievo possibile e un ...Sette tra le principali Case automobilistiche del mondo (BMW Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes - Benz Group e Stellantis) sono alcreare una joint venture che acceleri la transizione all'elettrico in Nord America , rendendo la ricarica dei veicoli a batteria più pratica, accessibile e affidabile. Si tratta di una ...

Supplenze e ruoli, incompatibilità con secondo lavoro ed eccezioni per i docenti Orizzonte Scuola

Senso civico, amore per il proprio paese e l'orgoglio di vivere in un luogo ricco di arte e di storia come Sant'Agata de' Goti. Questi i sentimenti che hanno animato ...Dal lavoro alla difesa della Carta, passando per l'autonomia differenzia e "una politica di pace": una manifestazione tanto ricca quanto strumentale ...