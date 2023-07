Per Giorgia | all’Estero molto meglio che in Italia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 28 luglio 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 25 luglio 2023 all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Entrata a Palazzo Chigi il 22 ottobre 2022 con grandi aspettative, la prima donna premier (dopo 30 uomini) non ha ancora compiuto un anno di governo (mancano 3 mesi), ma già si cerca di fare un parziale bilancio del suo “premierato”. Dove più incisiva e rimarcata si va registrando la sua presenza: sul piano internazionale o quellono? Senza dover attendere i “manzoniani” posteri, una prima valutazione può apparire giustificata proprio perché questo 68esimo Governo ha segnato una svolta dirompente nella storia del nostro Paese a partire dell’avvento della Repubblica (2 giugno 1946). SCENARIO INTERNAZIONALE. In 9 mesi, la premier ha effettuato soste e avuto incontri in una ventina di Paesi. Ogni volta accolta da capi di Stato e ...