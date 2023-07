Pensioni 2024 | aumenti e arretrati in arrivo da gennaio Importi aggiornamento 28 LUGLIO

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ultime notizie: anuovo conguaglio e: l’Istat ha confermato un tasso di inflazione superiore di quasi un punto a quello in base al quale è stato calcolato l’aumento degli assegni previdenziali dascorso. Questo significa che per i pensionati è inun nuovo conguaglio all’inizio dell’anno prossimo: appunto, la parte mancante rispetto all’adeguamento che ci sarebbe dovuto essere nel 2023, più gli. Una panoramica delle cifre.in base a tasso inflazione definitivo: l’Istat ha comunicato che il tasso di inflazione si è attestato ...

...1% nel 2023 e dello 0,9% nel, per poi aumentare temporaneamente all'1,1% nel 2025 ( qui le ... Il Fondo sullerileva che la spesa italiana è superiore alla media europea e che l'età di ...La spesa per rivalutare lenelimpedisce una riforma efficiente e strutturale. Previsti 14 - 15 miliardi di euro di spesa per la perequazione automatica. Quota 41 potrebbe vedere ...Indice Le proposte per leRiformalontana Le proposte per leRiformasenza risposte di Governo 12 Luglio 2023 Quota 103, Opzione Donna e APE Sociale ...

Riforma pensioni 2024, nuova quota 41 per tutti e opzione donna: ecco le ultime novità dai tavoli del governo Tag24

Ll’inflazione si porta dietro alcune problematiche legate alla previdenza pubblica e privata. «Molte regole e prestazioni pensionistiche sono legate all’inflazione, ma lo stiamo toccando con mano solo ...Quota 41, quota 96 o quota 103: il governo è al lavoro per una nuova riforma delle pensioni e per decidere quale formula adottare il prossimo anno ...