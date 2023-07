Pena di morte a Singapore dopo 20 anni | donna impiccata dopo condanna per droga Amnesty | «Fermate il boia»

...approvato un disegno di legge che eleva da 45 a 60 anni lamassima di detenzione per i capibanda. Durante lo stato di emergenza le organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato ladi ...di Alberto Galvi - Il Parlamento del Ghana ha votato per l'abolizione delladi. In Ghana l'ultima condanna aè stata eseguita 30 anni fa, e secondo la legge vigente può essere imposta a seguito di condanne per genocidio, pirateria, contrabbando, omicidio o ...... "Il tempo è solo una finestra, laè solo una porta. Tornerò e cercherò ognuno di voi". ... In Italia, nel 2019, venne condannato all'ergastolo, per unaconfermata in ogni grado di giudizio. ...

Si trovava nel braccio della morte di Singapore da 5 anni, da quando era stata arrestata e condannata alla pena capitale con l'accusa di aver venduto 30 grammi di eroina. Oggi all'alba, ...SINGAPORE - Si trovava nel braccio della morte di Singapore da 5 anni, ossia da quando era stata arrestata e condannata alla pena capitale con l'accusa di aver venduto 30 grammi di eroina. Oggi la 45e ...