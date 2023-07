Paventi | «Frattesi sembra all’Inter da tempo! Thuram ancora…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 luglio 2023) In riferimento alla gara amichevole disputata in Giappone contro l’All-Nassr,parla dei nuovi acquisti dell’Inter:e Bisseck. IMPRESSIONI – Andreadice la sua su tre dei nuovi innesti dell’Inter. Così il giornalista in collegamento su Sky Sport 24: «Davideè un giocatore importante, ha fatto un bel gol e un ottima prestazione.va che stesse nell’Inter già da un po’ di tempo e questo fa capire che nel presente e in prospettiva è stato fatto un gran colpo di mercato. Marcussta lavorando, oggi si è visto qualcosa di quelle che sono le sue potenzialità. Ma un pochino il suo modo di giocare in questo sistema di gioco dovrà cambiarlo. Sarà lui probabilmente almeno all’inizio il titolare in attacco insieme a Lautaro ...