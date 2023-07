Passare da Windows 11 Home a Pro

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 28 luglio 2023) Le due versioni di11 disponibili agli utenti, ossia1111 Pro, si differenziano tra loro per la presenza o meno di alcune funzionalità, come visto nella guida al confronto tra le versioni di. Le differenze sono minime e riguardano principalmente Controllo remoto e Criteri di gruppo, funzioni avanzate che si usano solo in ufficio e difficilmente sfruttabili in ambito domestico (sono utili ma non indispensabili sui computer casalinghi). Nella guida che segue vi mostreremo comunque comeda1111 Pro, che può diventare molto utile se abbiamo allestito dei computer per l'ufficio ma per un errore troviamo solo copie di11, ...