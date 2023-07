Parcheggi blu gratis per disabili | a Treviglio è scontro in consiglio

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 luglio 2023). Si è riaperta lo scorso martedì (25 luglio) incomunale la polemica suiblu a, che secondo la consigliera del Pd Laura Rossoni dovrebbero essere sempre gratuiti per le persone. L’opposizione aveva già presentato una mozione riguardo al tema lo scorso maggio, chiedendo la possibilità per i diversamente abili di lasciare i veicoli sulle strisce blu, qualora quelli gialli fossero già occupati. Nonostante l’amministrazione comunale disi sia adeguata già da qualche anno alla normativa che prevede la sosta gratuita neiblu se il posteggio riservato dovesse essere già occupato, Rossoni ha ribadito la linea dello scorso maggio in, presentando un emendamento per chiedere di ...