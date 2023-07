Papa Francesco fa irruzione in diretta su Facebook | è la prima volta per un pontefice

Un incontro cone i coetanei di tutto il mondo che per la sua collocazione geografica assume un significato particolare per i giovani di questa regione autonoma della Cina che fino al ...Si dà il caso infatti che monsignor Aguiar non solo è il responsabile della GMG di Lisbona ma figura tra i 21 nuovi cardinali annunciati il 9 luglio dae che riceveranno la berretta ...La prossima settimana,si immergerà in tale ginepraio quando atterrerà a Lisbona. L'inizio della visita è previsto per mercoledì prossimo, quando il pontefice parteciperò alla Giornata ...Un centinaio parteciperanno all'incontro mondiale con papa Francesco. Le delegazioni della pastorale giovanile diocesana e delle parrocchie di lingua portoghese al santuario delle apparizioni prof ...96 cesenati partono stanotte per Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù, con tappe a Lourdes e Fatima. A chi resta a casa: Gmg at the beach il 5 e 6 agosto.