Paolo Meneguzzi Vs J-Ax | prosegue il dissing sui social E il rapper… dedica una canzone al collega!

(Di venerdì 28 luglio 2023) Continua lo ‘scontro’ trae J-Ax che, dopo un paio di giorni di silenzio, ha spostato ilsu YouTube. Il rapper ha infatti pubblicato sulla piattaforma unata al cantante di Verofalso che, pochi giorni fa, aveva rilasciato un’intervista criticando la scena pop italiana e le hot estive. “Vedere gente tutta tatuata che va sul palco a cantare la Disco Paradise di turno mi fa tristezza. Quelle sono marchette“, aveva dettoalludendo al componente degli Articolo 31. Alle sue parole J-Ax aveva replicato senza mezzi termini sui: Eh, sei sicuro che TU, vuoi parlare di marchette? Comunque ciao, ti ricorderò sempre come la versione ordinata su Wish di Tiziano. Non c’è niente di più triste dei cantanti falliti che danno la ...

Nuovo capitolo dello scontro social tra J - Ax e. Dopo il ' dissing ' dei giorni scorsi tra i due, il rapper degli Articolo 31 ha pubblicato su Instagram il singolo Invidia del Peneguzzi , dedicato senza mezzi termini al cantante di ...Dopo il beef che ha visto contrapposti Salmo e Luchè, l'estate delle querelle musicali sta continuando nel segno del botta e risposta tra J"Ax e. Negli ultimi giorni i dissapori tra il cantante degli Articolo 31 e l'ex teen idol dell'America Latina sono aumentati esponenzialmente. A detonare lo scontro una dichiarazione del ...E persino che per lui la musica pop (entrando senza timore nella recente querelle tra- J - Ax ) non è altro se non 'quello che la gente vuole, la musica del momento'.

J-Ax scrive un singolo contro Paolo Meneguzzi, e ci va giù duro: «Con una storia ti ho ridato la vita». “Invid ilmessaggero.it

Ci aea provato J-Ax a non replicare alle ultime parole di Paolo Meneguzzi, ma non ci è riuscito. Il rapper torna su Instagram e riapre il caso. Ma non lo fa con un post, una foto o una ...Dopo il botta e risposta social, il rapper milanese torna alla carica con un brano «dedicato» al cantante ticinese: «Disco Paradise al tuo confronto sembra scritta da Guccini» ...