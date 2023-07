Pallanuoto | Silipo celebra il Setterosa | “Ci manca poco per essere vincenti Le critiche ci caricano”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Un obiettivo voluto, cercato e trovato. La Nazionale italiana difemminile dopo otto lunghissimi anni ha conquistato una meravigliosa medaglia di bronzo a Fukuoka, città giapponese che sta ospitando i Campionati Mondiali 2023. Una prestazione titanica per il, abile a imporsi con carattere sull’Australia, vincendo per 16-14 una sfida caratterizzata da imprevisti e da momenti molto difficili. L’ennesimo ottimo risultato per le ragazze di coach Carlo, apparso emozionato in zona mista subito dopo l’impresa: “Medaglia pesante, di un Mondiale. Anche se è di bronzo dobbiamo ricordare il percorso che stanno facendo queste ragazze. Siamo solo da due anni assieme e abbiamo fatto tre finali su tre competizioni con due medaglie portate a casa. C’è ancora il rammarico per quella partita contro l’Olanda che brucia ancora ...

L'Italia torna sul podio mondiale dal bronzo di Kazan 2015