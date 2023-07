Pallanuoto | Setterosa in estasi | “Quando soffriamo | ci esaltiamo”

(Di venerdì 28 luglio 2023) È festa azzurra a Fukuoka! Grazie ad una partita a dir poco eroica, ilha conquistato dopo otto anni una meritatissima medaglia di bronzo in occasione dei Campionati Mondiali 2023 di, competizione in fase di svolgimento in Giappone, superando l’Australia con il risultato di 16-14. Le ragazze di coach Silipo hanno davvero gettato il cuore oltre l’ostacolo, ritrovandosi anche in una situazione davvero difficilissima una volta approdate alla seconda frazione, dove è arrivata una brutalità fischiata alla Capitana Palmieri che ha messo a dura prova l’asset psicologico delle azzurre, uscite nel migliore dei modi dal momento più delicato. Tantissima l’euforia delle atlete in mixed zone, felici di essere arrivate comunque in fondo alla rassegna iridata, centrando la terza finale in tre competizioni. La prima ad esprimere tutta la sua gioia ...

