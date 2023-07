Pallanuoto | Setterosa è medaglia di bronzo | sconfitta l' Australia

(Di venerdì 28 luglio 2023) AGI - Ildiai Campionati mondiali didi Fukuoka. Le ragazze di Carlo Silipo nella partita valevole per il terzo posto hanno sconfitto l'per 16 a 14 (parziali: 5-4; 5-6; 3-1; 3-3). L'Italia dellafemminile non saliva sul podio iridato da 8 anni, da Kazan 2015 quando conquistarono il. In precedenza ilaveva vinto ilnel 1994, l'oro nel 1998 e 2001 e l'argento nel 2003.

