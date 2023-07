Pallanuoto | Mondiali Fukuoka 2023 | bronzo per il Setterosa | Australia battuta 16-14

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ilha conquistato la medaglia diaididifemminile, battendo 16-14 l’nella finale per il terzo posto. Un grande risultato per ildel ct Carlo Silipo, che trascinato dai sei gol di Roberta Bianconi e i cinque di Claudia Marletta archivia una medaglia davvero preziosa che testimonia la crescita del gruppo azzurro che torna ai vertici internazionali dopo il trauma della mancata qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. Giochi che adesso tornano all’orizzonte con Parigi 2024, la cui qualificazione diventa adesso il prossimo obiettivo di questodalle grandi capacità tecniche e caratteriali., COME VEDERLI IN TV: LA PROGRAMMAZIONE ...

Ci sarà un po' di Italia e soprattutto di Genova nella finalissima mondiale della pallanuoto femminile che vedrà opposte l'Olanda e la Spagna. L'arbitro del match sarà la genovese Alessia Ferrari.

Il Setterosa è medaglia di bronzo ai Campionati mondiali di pallanuoto di Fukuoka. Le ragazze di Carlo Silipo nella partita valevole per il terzo posto hanno sconfitto l'Australia per 16 a 14 ...Le azzurre del ct Carlo Silipo vincono 16-14 e conquistano la medaglia di bronzo. Espulsa la capitana Palmieri, l’Italia resta in inferiorità numerica per 4 minuti ...