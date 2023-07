Pallanuoto femminile | Mondiali 2023 | l’Olanda piega la Spagna ai rigori e vince la medaglia d’oro!

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023) Si concludono idi, disputati a Fukuoka, in Giappone: al Marine Messe Fukuoka Hall B, nella finale per l’oro i Paesi Bassino ai tiri di rigore la, per 17-16 dopo il 12-12 maturato al termine dei tempi regolamentari. Il primo quarto vedeavanti per 4-3, ma laricuce lo strappo a metà gara sul 6-6. Neerlandesi di nuovo in vantaggio nel terzo periodo per 9-7, ma le iberiche impattano nell’ultimo quarto sul 12-12. Nei tiri di rigore è fatale per le spagnole l’errore nella terza serie di Bea Ortiz, che coglie il palo. La finale per il bronzo sorride all’Italia: il Setterosa batte l’Australia per 16-14, mentre il 5° posto va agli Stati Uniti, cheno ai tiri di rigore ...