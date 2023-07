Palermo | Bimbo cade da un balcone | Ferito gravemente | medici e infermiere aggrediti

(Di venerdì 28 luglio 2023) Un tragico incidente aha visto un bambinore da une riportare gravi ferite. Durante i soccorsi,sono stati oggetto di aggressione da parte dei parenti e amici del piccolo Un tragico incidente ha scosso la città di, dove unè caduto da unsituato in corso dei Mille. Il piccolo ha riportato gravi ferite ed è stato immediatamente trasportato in ospedale Di Cristina in codice rosso, in condizioni di estrema urgenza. Il personale del servizio 118 è intervenuto tempestivamente per prestare i soccorsi al bambino. Tuttavia, ciò che doveva essere un momento di aiuto e supporto si è trasformato in una situazione di violenza e aggressione. Durante l’intervento, un ...

... bisogna subito trasferire la paziente all'ospedale "Civico" di. L'elisoccorso partirà solo intorno alle 13.30. Al suo arrivo nel capoluogo, per ilnon c'è più nulla da fare. Da allora ...Solo che a Lampedusa non si nasce, lo si fa ad Agrigento o a".Inoltre, 'Pride' ha ribadito il suo ringraziamento a Giuseppe Fiorello, 'un regista che ha ... Mamma di undi quasi nove anni, Elio, rimpiange di non averlo portato con sé al #Giffoni53: "...

Bimbo cade da balcone a Palermo, è in coma Diretta Sicilia

Un bimbo è caduto da un balcone in corso dei Mille a Palermo. E' rimasto ferito gravemente ed è in codice rosso all'ospedale Di Cristina ...Un bimbo è caduto da un balcone in corso dei Mille a Palermo. E' rimasto ferito gravemente ed è in codice rosso all'ospedale Di Cristina. (ANSA) ...