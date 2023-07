Pagelle Mondiali nuoto di oggi | Deplano unica luce | Panziera non pervenuta | 4×200 sl solida | ma non da medaglia

(Di venerdì 28 luglio 2023)2023Venerdì 28 luglio Una giornata meno buia di altre, la sesta aidi Fukuoka ma ancora con tante controprestazioni per la squadra azzurra che comunque ha conquistato tre finali, un quinto posto e si è rivista su buoni livelli. Bene ma con qualche rimpianto lastile libero, quinta al mondo, bene Leonardoin finale con il sesto tempo nei 50 stile libero, bene Simona Quadarella che domani sarà in finale negli 800 stile libero. Meno bene Margherita, che non si è presentata al meglio a Fukuoa ed ha fallito la terza finale iridata consecutive nei 200 dorso. In mattinata la delusione forte era arrivata dai 100 farfalla con l’uscita di scena immediata di Burdisso e Codia mentre poco da eccepire ...

PAGELLE MONDIALI NUOTO 2023 OGGI Giovedì 27 luglio Mai così poco azzurro da tanto tempo nella quinta giornata di gare al Mondiale di Fukuoka. L'Italia non muove il medagliere e difficilmente lo farà a ...PAGELLE MONDIALI NUOTO 2023 OGGI Mercoledì 26 luglio Giornata da dimenticare in fretta per il nuoto italiano che oggi ha fallito tutti gli obiettivi, perdendo anche un paio di record. Non ricorderemo ...