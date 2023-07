Padovan | «Mercato Inter | prima bene poi fermata! Milan invece…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 luglio 2023)fa il punto suldell’, confrontandolo con quello del. Il giornalista,venuto su Sky Sport 24, parla anche di Lukaku e del futuro attacco nerazzurro. GIUDIZI – Giancarlogiudica i movimenti dell’nel corso di questa finestra di: «L’non ha ancora finito il. Aveva cominciatoe poi si è fermata. Ilinvece è praticamente in chiusura, ha fatto la squadra, quasi. Se Lukaku arriverà alla Juventus Massimiliano Allegri avrà il giocatore che lui vuole. Lukaku gli dà profondità, forza, fisicità che a lui servono per il suo gioco. Balogun? Di sicuro non è un numero nove, unapunta, o un attaccante ...