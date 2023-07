(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) - Questo fine settimana prosegue la fase a gironi della Coppa del MondoFIFA con ili dati raccolti dall'Osservatorio( www..it ), l'risulta favorita con l'85% delle preferenze nella sfida contro la Danimarca, che avrà luogo oggi alle ore 10:30 italiane. Entrambe le compagini hanno vinto la prima gara, rispettivamente contro Haiti e Cina. Per questo incontro l'Over 2,5 è giocato al 70%. Sabato 29 sarà ildell'Italia, che scenderà in campo contro la Svezia. Si prospetta un incontro dal risultato aperto, con le scandinave avanti nei pronostici con il 54%, mentre le ragazze della Ct Bertolini raccolgono il 37% delle preferenze; l'Over 2,5 è dato al 77%. Sempre sabato, al Suncrop ...

OsservatorioL'Osservatorionasce in seno adcon l'obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali ...OsservatorioL'Osservatorionasce in seno adcon l'obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali ...OsservatorioL'Osservatorionasce in seno adcon l'obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali ...

OSS. EUROBET: Mondiali di calcio femminile, Inghilterra, Brasile e Germania le favorite del secondo turno. Hojlund e Vlahovic al centro del calciomercato. siciliareport.it

Agenzia Tempo di semifinali perl’Europeo Under 19 di calcio in corso a Malta: la Spagna, grande favorita per la vittoria finale con il 48% delle preferenze, sfiderà l’Italia, che raccoglie il 27% dei ...