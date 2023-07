Osimhen me l' ha detto | Milan | Chukwueze sgancia la bomba dopo 24 ore

(Di venerdì 28 luglio 2023) Samuel Chimerenkaè un nuovo giocatore del. Il jolly offensivo nigeriano classe 1999 arriva a titolo definitivo dal Villarreal e ha firmato - fa sapere il club rossonero - un contratto fino al 30 giugno 2028. Nato a Umahaia (Nigeria) il 22 maggio 1999,cresce nel settore giovanile della Diamond Football Academy, prima di trasferirsi nel 2017 al Villarreal. Con gli spagnoli realizza 4 gol in 20 partite nella Squadra B e debutta in Prima Squadra nel settembre 2018, totalizzando 207 presenze e 37 reti, vincendo una Europa League. Vanta 28 presenze e 4 gol con la Nazionale della Nigeria. Samuelvestirà alla maglia numero 21. E del nuovo giocatore delha parlato anche il tecnico rossonero, Stefano Pioli: "Ci eravamo parlati un paio di volte ...

