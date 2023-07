Oroscopo Paolo Fox sabato 29 luglio 2023 | Leone forte

Leggi su zon

(Di venerdì 28 luglio 2023) L’diFox per oggi,29Ariete In amore puoi scegliere o comunque fare presente le tue esigenze: la Luna è favorevole in questo. Toro Non sei in forma. È da giugno che stai cercando di risolvere un problema di famiglia: ora ci sono più opportunità. Gemelli La Luna opposta non consente di fare tutto quello che desideri. Evita polemiche in amore. Piccole disattenzioni. Cancro Agisci e datti da fare nel lavoro. Bene le amicizie: cambiamenti importanti portano svolte inaspettate. Non temere.Hai grinta e maggiore forza. Se hai discusso con qualcuno vai oltre, non farti venire il “sangue amaro”. Vergine Prudenza e pazienza. Rallentamenti nel lavoro e nelle questioni pratiche. Qualche spesa di troppo. Luna ...