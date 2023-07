Oroscopo della prossima settimana dal 31 luglio al 6 agosto secondo Artemide

(Di venerdì 28 luglio 2023) . ARIETE Giorno dopo giorno, l'effetto delle tendenze positive nella tua vita si intensifica sempre di più. È un periodo ricco di opportunità, in cui potrebbero verificarsi incontri che potrebbero rivelarsi particolarmente utili per la tua carriera professionale. Non sottovalutare la possibilità di incrociare persone che...

L'influssoLuna, che il 1° agosto si fa piena nella vostra costellazione, rende la settimana irrequieta, sfacciata, ma simultaneamente risolutiva per ciò che sta a cuore. Afa e fiacca vi ...Pesci Cari Pesci , il passaggio di Mercurio nel segnoVergine porta tensioni e stress nel vostrodi oggi e dei prossimi giorni. Incomprensioni e discussioni sono all'ordine del giorno. ...L'influssoLuna, che il 1° agosto si fa piena nella vostra costellazione, rende la settimana irrequieta, sfacciata, ma simultaneamente risolutiva per ciò che sta a cuore. Afa e fiacca vi ...Oroscopo e previsioni della giornata di sabato 29 luglio 2023: Luna in sestile per l'Acquario, Pesci sottotono ...Iniziamo col dare uno sguardo al nostro cielo durante la settimana che va dal 31 luglio al 6 agosto, cari amici affezionati all’Oroscopo di Diamante. Il primo agosto sarà un giorno davvero speciale: M ...