Oristanio | «Volendam? Inter | abbiamo avuto ragione! Al Cagliari…»

(Di venerdì 28 luglio 2023)giocherà in prestito al Cagliari dall’. Il centrocampista ha parlato della sua scelta e dell’esperienza biennale alCRESCITA ? Gaetano Pioè passato dall’al Cagliari in prestito. Il centrocampista ha parlato ai canali ufficiali del club sardo: «Il calcio italiano l’ho sempre guardato, anche dall’Olanda. Ranieri e la storia del club hanno influito sulla mia scelta. Mi sono integrato subito. Dopo 2 anni di Olanda c’era la voglia di confrontarmi con l’Italia, l’ho fatto presente alla società e al procuratore. Lì a 18 anni, mi sono adattato presto. Sono contento, hoanche la possibilità di sbagliare e sono più pronto di prima.ragione con l’, la famiglia e il mio procuratore. ...

Gaetano Oristanio, nuovo fantasista del Cagliari arrivato dall'Inter, si presenta così ai nuovi tifosi.