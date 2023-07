(Di venerdì 28 luglio 2023) Le parole di Gaetano, nuovo calciatore del, dopo il trasferimento dall’Inter. I dettagli Gaetanoha parlato ai canali ufficiali del. PAROLE – «La presenza di un grande allenatore comeha influito ovviamente sulla mia scelta di venire a, è normale che incontrare un mister di questo profilo alletti un calciatore e lo spinga a mettersi a disposizione. La? Unda inseguire giorno dopo giorno lavorando bene sul campo. Sono un giocatore che ama puntare l’uomo e la porta, non ho punti di riferimento specifici a livello di individui del grande calcio, è importante saper fare le due fasi e quindi devo crescere sotto ogni punto di vista. Posso giocare in diverse posizioni nella zona ...

Le parole di Gaetano, nuovo calciatore del Cagliari, dopo il trasferimento dall'Inter. I dettagli Gaetanoha parlato ai canali ufficiali del Cagliari. PAROLE - "La presenza di un grande allenatore come Ranieri ha influito ovviamente sulla mia scelta di venire a Cagliari, è normale che incontrare ...Le parole di Gaetano, nuovo calciatore del Cagliari, dopo il trasferimento dall'Inter. I dettagli Gaetanoha parlato ai canali ufficiali del Cagliari. PAROLE - "La presenza di un grande allenatore come Ranieri ha influito ovviamente sulla mia scelta di venire a Cagliari, è normale che incontrare ...

Oristanio: «Ho scelto Cagliari per Ranieri, sogno la Nazionale» Calcio News 24

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Parma in Serie B Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha diramato la lista dei convocat ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...