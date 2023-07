Oppenheimer | un fan compra un biglietto in prima fila per le proiezioni IMAX e viene premiato

(Di venerdì 28 luglio 2023) Un appassionato di cinema è stato il primo ad acquistare uninper la proiezione del debutto diin, venendoha deciso di premiare uno dei suoi spettatori che è stato il primo are un posto inper assistere alla proiezione che segnava il debutto disul grande schermo. La mappa che mostrava la prenotazione è diventata virale sui social media e i reponsabili della società hanno deciso di individuare l'acquirente delper l'Universal Cinema AMC di CityWalk Hollywood. Un posto molto particolare Dopo una ricerca,ha trovato chi aveva scelto il posto A15 per la proiezione di ...

(Di venerdì 28 luglio 2023) Un appassionato di cinema è stato il primo ad acquistare un biglietto in prima fila per la proiezione del debutto di Oppenheimer in IMAX, venendo premiato.