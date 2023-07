(Di venerdì 28 luglio 2023)del 2008 diretto da Bryan Singer èalladell’attentato contro Adolf Hitler, ordito da un gruppo di militari del suo entourage. Protagonista della vicenda è il tenente colonnello Claus von Stauffenberg, interpretato da Tom Cruise, che, di ritorno in Germania dopo la campagna d’Africa, in cui è stato gravemente ferito, decide di aderire al piano di eliminazione del Führer. E di organizzare un colpo di stato che prevedeva un nuovo governo e una trattativa di pace con gli Alleati. Unaaffascinante e densa di sfumature, dunque, legata a doppio filo alla statura morale di questo militare e della sua presa di coscienza nei confronti dell’abominevole Hitler. Nato nel 1907 da famiglia cattolica, Claus von Stauffenberg scalò ...

Su Rai Movie dalle 21.10. Durante la seconda guerra mondiale un gruppo di ufficiali tedeschi, guidato dal colonnello Claus von Stauffenberg, prepara l'attentato del 20 luglio ...Stasera in TV: i film da non perdere di venerdì 28 luglio 2023. Il filo nascosto,o Radiofreccia Ecco i migliori film in programma ...(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)Tom Cruise e Kenneth Branagh nella pellicola di Bryan Singer che rilegge uno storico evento. Seconda guerra mondiale: un ufficiale ...

Operazione Valchiria: la storia vera che ha ispirato il film CinemaSerieTV.it

Operazione Valchiria è il film che andrà in onda questa sera su Rai Movie: ecco trama, cast e curiosità sulla pellicola.Luglio 1944. L’Europa è sfinita da cinque anni di guerra sanguinosa. La Germania, attanagliata a ovest dalle truppe anglo-americane e a est dalla Russia, era ormai sconfitta. Molti generali ritenevano ...