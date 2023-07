Operazione di bonifica aree adiacenti Torri Aragonesi a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCirca 400 chili di materiali di scarto di grandi dimensioni, materassi e suppellettili, ed oltre un quintale di rifiuti prelevati e raccolti in 50 sacconi. Questo il risultato dell’straordinaria diportata a termine questa mattina dagli operatori dellaServizi nellein superficiele, a. L’intervento in via Marina – su indicazione della Questura con il coordinamento del Gabinetto del sindaco e gli assessorati alle politiche sociali ed al verde – è iniziato nella primissima mattinata quando sono entrate in azione le squadre dellaServizi. Sei operatori che si sono avvalsi di diversi mezzi meccanici per ripulire tutta la zona adiacente ...