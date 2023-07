Open Fiber ed Euromilano insieme per il primo Smart District d’Italia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 28 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Nasce UpTown, un quartiere digitalmente avanzato al centro di un progetto di rigenerazione urbana basato su tre pilastri: digitale, sostenibilità e buona qualità di vita.Un abitato nel quale tecnologia e natura coesistono in maniera armonica, interamente cablato in fibra ottica e con le abitazioni ecosostenibili, climatizzate e carbon-free: è il ritratto di UpTown, il nuovo quartiere milanese al centro di un progetto di rigenerazione urbana basato sull’innovazione.Questo nuovo quartiere è ancora in costruzione e prende le fila dalla vecchia Cascina Merlata, alle porte di Milano, a ridosso del confine nord-occidentale del capoluogo.UpTown si aggiunge agli oltre 4500 Comuni delle aree bianche completati con la rete FTTH (To The Home) e alle 240 città già connesse alla rete ultraveloce con investimenti privati della società ...