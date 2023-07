Open | così la sentenza della Consulta su Renzi rischia di complicare l’indagine su Santanché | inutilizzabili tutte le mail inviate alla ministra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) Dando ragione a Matteosul caso, la Corte costituzionale potrebbe aver fatto un favore anche a Daniela Santanchè. La decisione con cui giovedì laha accolto il conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato contro la Procura di Firenze, infatti,diil lavoro dei pm di Milano che indagano ladel Turismo (e gli altri amtori delle sue società, tra cui il compagno e la sorella) per falso in bilancio, bancarotta e truffa ai danni dello Stato. Il motivo? Ribaltando l’orientamento consolidatoCassazione, i giudici delle leggi hanno deciso che lee le chat in cui è interlocutore un parlamentare devono essere considerate corrispondenza, e non semplici documenti. Pertanto, per ...