Omicidio-suicidio a Pozzuoli | marito spara e uccide la moglie | poi si toglie la vita davanti ai figli

Gli investigatori non escludono alcuna pista, perchè le indagini sono ancora alle fasi iniziali, ma viene confermato che l'ipotesi più accreditata è quella dell'. Forse dovresti ...L'ipotesi è unI corpi senza vita di una coppia di coniugi, un uomo di 50 anni e una donna di 38 anni, sono stati trovati all'interno di un appartamento a Pozzuoli, in provincia di Napoli. ...Non è esclusa l'ipotesi. Intorno alle 17.30 è giunta la segnalazione al 112 di colpi di arma da fuoco esplosi all'interno dell'abitazione in via Parini, nel rione Monterusciello. ...

Tragedia questo pomeriggio nel quartiere di Monterusciello dove, al culmine di una lite in famiglia, un uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola.(Adnkronos) - I corpi senza vita di una coppia di coniugi sono stati trovati all'interno di un appartamento a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Entrambi i corpi presentano ferite da arma da fuoco. Non ...