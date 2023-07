Omicidio Primavalle | papà Michelle | ‘Mia figlia non torna a casa | ergastolo per chi l' ha uccisa'

(Di venerdì 28 luglio 2023) Roma, 28 lug. - (Adnkronos) - “” urla ildimentre la mamma al megafono cerca di riportare alla calma gli animi surriscaldati di una manifestazione che ha perso i connotati pacifici più volte annunciati. “Mianon ci- urla il padre, sfogando la sua rabbia - Quel ragazzo aveva precedenti per rapina e per aver rubato l'identità alle ragazzine. Tre volte avevano proposto gli assistenti sociali alla madre, che puntualmente li ha rifiutati. Se li avesse accettati, tutto questo non sarebbe successo. E lo Stato non ha fatto niente”. (Di Silvia Mancinelli)

Gli amici di Michelle Maria Causo, uniti nel corteo partito da via di Torrevecchia e diretto a, ha bloccato il traffico per urlare giustizia. In testa la mamma della ragazza. Alle ...... 17 anni compiuti due giorni prima di essere massacrata a coltellate, è stata trovata senza vita in un carrello della spesa abbandonato accanto ai cassonetti della spazzatura, a. Oggi ...Ancora una Roma. Un uomo, probabilmente originario del Pakistan, è stato colpito alla gola in strada ... la 17enne barbaramente uccisa a. E nei primi mesi del 2023 non era andata ...

A un mese dall'omicidio di Michelle Causo, a Primavalle si è svolto un corteo per ricordare la 17enne uccisa. «Dove sta lo Stato Hanno ammazzato una ragazza!Home Adn Kronos Omicidio Michelle Causo, manifestanti bloccano traffico: auto presa a calci ...