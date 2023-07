Omicidio Michelle Causo | assalto alla casa del killer

(Di venerdì 28 luglio 2023) Un gruppo di giovani fa irruzione nell'appartamento violando i sigilli Un gruppo di giovani a Roma ha fatto irruzione nell’appartamento dove viveva ildi, la ragazza uccisa a Primavalle, e ha danneggiato l’appartamento. L’episodio è avvenuto al termine della manifestazione organizzata oggi in ricordo della ragazza. “L’iniziativa indetta, oggi pomeriggio, dal “Comitato Torrevecchia Primavalle”, in ricordo di, si stava svolgendopresenza di circa una ventina di persone senza criticità” quando “in maniera estemporanea, però, un gruppo di circa 100 ragazzi (tra i 15 e i 18 anni) si è radunato per le vie del quartiere per poi raggiungere l’abitazione del soggetto arrestato per l’di...

Un centinaio di ragazzi dai 15 e i 18 anni sono entrati nell'appartamento del 17enne arrestato per l'diMaria Causo a Primavalle . I giovanissimi prima hanno aperto il portono della palazzina, poi sono entrati nell'edificio, forzando i sigilli posti dalle forze dell'ordine e hanno ...Un gruppo di circa 100 ragazzi, con età compresa tra i 15 e i 18 anni, si è recato alla casa del 17enne arrestato per l'diCauso, la ragazza di 17 anni uccisa un mese fa nel quartiere Primavalle, a Roma . Hanno forzato il portone della palazzina in via Dusmet e sono entrati nell'immobile, che era ...... però, un gruppo di circa 100 ragazzi (tra i 15 e i 18 anni) si è radunato per le vie del quartiere per poi raggiungere l'abitazione del soggetto arrestato per l'diCauso", ...

Omicidio Primavalle, assaltata la casa dell'assassino di Michelle Causo: denunciati 100 giovanissimi TGCOM

(Adnkronos) – Un gruppo di giovani a Roma ha fatto irruzione nell’appartamento dove viveva il killer di Michelle Causo, la ragazza uccisa a Primavalle, e ha danneggiato l’appartamento. L’episodio è av ...Un centinaio di ragazzi dai 15 e i 18 anni sono entrati nell'appartamento del 17enne arrestato per l' omicidio di Michelle Maria Causo a Primavalle. I giovanissimi prima hanno aperto il portono della ...