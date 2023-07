Olio extravergine di oliva | Cna Agroalimentare e Aifo presentano un ‘decalogo’ al ministero

(Di venerdì 28 luglio 2023) ROMA – Un pacchetto di proposte per tutelare produttori e consumatori difendendo e valorizzando nel contempo uno dei prodotti più rappresentativi del Made in Italy: l’di. A presentarlo al sottosegretario per l’Agricoltura, la Sovranità alimentare e le Foreste, Giacomo Patrizio La Pietra, la presidente nazionale di CNA, Francesca Petrini, ed Elia Pellegrino, presidente nazionale dell’(Associazione italiana frantoiani oleari). Affiliata a CNA, l’è la più grande organizzazione italiana di frantoiani e si dedica alla promozione e alla tutela dell’diitaliano e al sostegno della categoria. Il pacchetto si ...

Il batterio invasivo Xylella è ormai un nemico conosciuto che infesta da dieci anni gli ulivi secolari del Tavoliere mettendo in ginocchio i produttori del pregiato. Ora un nuovo ...L'abbondanza di frutti di mare ricchi di nutrienti, noci, semi,, fagioli, verdure a foglia verde e cereali integrali nella dieta mediterranea vanta anche molti benefici per il ...... oltre a far parte dell'associazione nazionale Città del Vino, Lapio detiene anche lo status di Città dell'e Città del Miele, grazie alla produzione dell'd'oliva Irpinia - ...

Olio extravergine d'oliva casertano premiato in Parlamento CasertaNews

Il sottogruppo "fastidiosa" del batterio che ha messo in ginocchio la Puglia e i suoi ulivi secolari ora minaccia la vite. Dal Portogallo è allarme per l'Europa ...Ecco gli ingredienti necessari: 600 g di melanzane 1 cucchiaio di aceto 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva 1 spicchio di aglio sale Lavate le melanzane e poi tagliatele a cubetti non troppo ...