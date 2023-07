Olanda-Spagna oggi in tv | canale | orario e diretta streaming finale oro Mondiali Fukuoka 2023 pallanuoto femminile

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tutto pronto perper l’oro dideididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. La formazione orange, dopo aver superato il Setterosa di Carlo Silipo in semi, vuole completare l’opera e conquistare il titolo mondiale. La compagine iberica, reduce invece dalla vittoria contro l’Australia, non starà però a guardare e darà il tutto per tutto. Si preannuncia grande battaglia: chi vincerà la partita e salirà sul gradino più alto del podio? L’appuntamento è per le ore 11.00 italiane di venerdì 28 luglio al Marine MesseHall B di, in Giappone. Di seguito, le informazioni per ...