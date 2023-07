Ok Ue a Italia su 63 mln aiuti a giornali | radio | Tv e agenzie stampa

La Commissione europea ha approvato due regimi italiani, per un totale di 63 milioni, di sostegni a favore di editori di quotidiani e periodici, emittenti radiofoniche e televisive, editori di notizie ...... senza debiti e che dalla magnifica campagna europea ha sfondato il muro dei 100incassati, a ... Il Milan si sta meritando tutto ciò, ha il miglior progetto ine pur detestando Cardinale è l'...Questo è il cambio di passo del Mit per un'che riparte a tutta velocità con innovazione ed efficienza'. Lo dichiara il coordinatore regionale della Lega in Calabria Giacomo Francesco ...

Estate, 35 milioni di italiani in vacanza, 90% in Italia - Mare e Monti - Ansa.it Agenzia ANSA

5 milioni in 2025. +200mln utile lordo rispetto al piano (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 lug - Isybank 'ci rende pronti a vincere la sfida contro il Fintech, che non avra' la possibilita' ..."Grazie all'ottimo lavoro del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sono in arrivo 2,5 milioni di euro per l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridion ...