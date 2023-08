Nuovo step per Pharrell Williams | il designer disegna un abito per Beyoncé

(Di venerdì 28 luglio 2023) Life&People.it Unperdopo il suo esordio poche settimane fa a Parigi; il cantante-ha progettato un meravigliosodi scena per Beyonce (al momento impegnata nel suo Renaissance Tour) firmato Louis Vuitton sfoggiato sul palco di Detroit. Un’operazione molto significativa per un artista a tutto tondo che si candida seriamente a diventare uno dei grandi protagonisti del fashion. Una tuta tempestata di diamanti firmata Louis Vuitton E’ risaputo che i due diretti interessati sono legati da un rapporto di stima ed amicizia; ne è conferma il fashion show allestito a Parigi con un front row costellato da star, tra cui Miss Giselle Knowles affiancata dal marito Jay-Z (il quale ha poi eseguito una performance proprio con...

... tra le altre cose, da Linda Yaccarino (CEO da inizio giugno) e, ovviamente, da Elon Musk. ... Loè però stato eccezionalmente posticipato, per ragioni legate alle preoccupazioni relative ...Tredi avvicinamento alla riforma delle pensioni. Magari non per l'immediato né per l'anno prossimo. Ma, comunque, con l'obiettivo di arrivare alla Manovra 2025 con ilassetto previdenziale già ...Ho fatto questoper crescere'. 'Voglio vincere la Serie A. Con Leao c'è un'ottima amicizia' ... Anche quando abbiamo giocato contro il Milan e ci siamo incontrati dial Mondiale, abbiamo ...

Nuovo Ospedale di Carpi, completato lo step per richiedere l ... COOPERATIVA RADIO BRUNO srl

Ulteriore passo in avanti nell’iter di progettazione della struttura che sostituirà l’attuale Ramazzini. "Come da cronoprogramma – fa sapere l’Ausl – è stato approvato il progetto di fattibilità tecni ...‘ in funzione il nuovo laboratorio di Microbiologia provinciale della ASL: ospita una Batteriologia robotizzata da 180mila esami all’anno Unico al Sud Italia, tra i pochi esempi in Italia. Azzerati ...